Les éléments de la gendarmerie nationale de brigades de recherche des wilayas de Mostaganem et d'Oran ont réussi à démanteler un réseau d’organisation d’opérations d’émigration clandestine impliqué dans une affaire de séquestration de 4 ressortissants étrangers et demande de rançon en contrepartie de leur libération, a-t-on appris mercredi de la cellule de communication du groupement de Mostaganem de ce corps de sécurité. Le responsable de l'information auprès du groupement de gendarmerie nationale, capitaine Miloud Boumaaraf a indiqué que les gendarmes ont réussi à libérer les ressortissants étrangers séquestrés, tous de nationalité marocaine, et à arrêter les éléments du réseau criminel composé de 4 individus. Les éléments du réseau criminel ont enlevé ces émigrés étrangers dans la périphérie de Mostaganem, en les attirant par une tentative d’émigration clandestine à destination de l'Espagne. Ensuite ils ont contacté leurs proches par un intermédiaire leur demandant une rançon pour leur libération, a-t-on fait savoir. Les unités de la gendarmerie nationale ont pu localiser le lieu de séquestration qui a été bouclé, avant d'arrêter les quatre auteurs, pouvoir libérer les victimes et opérer la saisie de deux véhicules touristiques et d'une somme de 40.000 DA. Après avoir avisé le procureur de la République compétent territorialement, les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête dans cette affaire et engagé une procédure judiciaire à l’encontre des prévenus pour constitution d’association de malfaiteurs, séquestration et trafic de migrants, selon la même source. Les quatre détenus ont été présentés devant le procureur de la République compétent qui a ordonné leur placement en détention provisoire.