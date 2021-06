La nouvelle étape de sortie de confinement en France débute ce mercredi, avec plusieurs levées de restrictions dont la réouverture des salles de sport et l'augmentation des capacités d'accueil dans les lieux culturels. Dans les salles de sport en intérieur, la réouverture est possible dans la limite de 50% d'occupation des espaces. Les piscines couvertes rouvrent également ce mercredi, ainsi que les centres de thalassothérapie. Dans les lieux culturels clos, tels que les musées et les salles de spectacle, la jauge d'accueil du public passe de 35% à 65% dans la limite de 5.000 personnes maximum, à partir de ce mercredi. Pour les festivals en plein air, les parcs d'attraction dont le Parc Astérix et Disneyland Paris (qui rouvrira le 17 juin) et les parcs zoologiques, la capacité d'accueil passera aussi à 65%. Tout accès à un événement en intérieur ou extérieur accueillant plus de 1.000 personnes devra être conditionné au pass-sanitaire. Les bibliothèques pourront aussi augmenter leur capacité d'accueil à 65%, avec un écart d'un siège sur deux. Le pass-sanitaire sera accessible grâce à l'applic ation mobile "TousAntiCovid" et regroupe les résultats de tests ou le certificat de vaccination. Il ne pourra pas être demandé pour l'accès aux restaurants et lieux culturels accueillant moins de 1.000 personnes dont les théâtres et les cinémas. Aussi, des "cahiers de rappel" vont être déposés à l'entrée des restaurants et lieux culturels, recueillant les coordonnées des clients et visiteurs afin de pouvoir les prévenir en cas de détection d'un cluster. Autre changement ce mercredi, l'assouplissement du télétravail, avec la possibilité accordée aux entreprises de maintenir un certain nombre de journées télé-travaillées. L'heure du couvre-feu est également assouplie, passant de 21 heures à 23 heures. En revanche, les gestes barrières restent en vigueur et notamment le port du masque obligatoire en intérieur et extérieur. Les rassemblements de plus de 10 personnes dans les espaces.