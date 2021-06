L'Autorité gouvernementale de certification électronique (AGCE) a obtenu les sceaux de certification de conformité aux référentiels Web Trust for CA, Web Trust BR SSL et Web Trust for Code Signing, pour son compte et pour le compte de l’Autorité nationale de certification électronique (ANCE), indique mardi un communiqué commun de ces deux établissements (AGCE et ANCE).

"Mars 2021, date mémorable dans l’histoire de la certification électronique en Algérie: L'Autorité gouvernementale de certification électronique (AGCE) obtient les sceaux de certification de conformité aux référentiels Web Trust for CA, Webtrust BR SSL et Web Trust for Code Signing, pour son compte et pour le compte de l’Autorité nationale de certification électronique (ANCE)", note la même source, précisant que le programme WebTrust "permet de fournir une assurance sur une combinaison de principes et de critères".

Cet audit est renouvelé annuellement afin de "maintenir la reconnaissance internationale", a-t-on indiqué, ajoutant que "cette réalisation est l’aboutissement de la mise en place des Autorités nationale et gouvernementale de certification électronique dont le processus a été entamé en décembre 2018, finalisé en novembre 2020 et couronné par les sceaux Web Trust en mai 2021, attestant de la conformité des services de l’AGCE aux référentiels et aux normes internationales en la matière".

"Décembre 2018 - mai 2021, un délai des plus courts pour réussir cet exploit en dépit de toutes les difficultés, notamment celles liées au Covid-19 et ce, grâce au professionnalisme, à la détermination et à l’opiniâtreté des équipes de l’Autorité gouvernementale de certification électronique", relève le communiqué.

"L’Audit Web Trust a été un important investissement en ressources matérielles, financières et humaines. Un message fort envoyé aux clients de l'AGCE sur ses valeurs, ses objectifs et son engagement à fournir des services à la pointe de la technologie. Une démarche initiée depuis le lancement du projet par l’AGCE en sa qualité de coordonnateur du schéma national de certification électronique, faisant ainsi de l’AGCE l’instaurateur et le principal acteur du climat de confiance numérique essentiel à la mise en œuvre des projets de numérisation et de transformation digitale visant l’instauration de l’économie numérique en Algérie", rappelle la même source.

L’AGCE "est un fournisseur de confiance aux entités de la branche gouvernementale au sens de l’article 2 de la loi 15-04, à travers ses services dont l’émission, la gestion et la validation des certificats électroniques d’authentification, de chiffrement et de signature électronique, la plateforme de collaboration documentaire et de signature électronique et la création et la vérification à distance de signature électronique à valeur légale".

Il s'agit aussi de 'l'horodatage électronique qualifié, la sécurisation des documents par cachet électronique et la sécurisation des sites internet et des réseaux internes gouvernementaux".

L’AGCE s’inscrit "dans une stratégie d’édification de la confiance dans les transactions électroniques par la généralisation des services de signature et de certification électroniques au sein des intervenants de la branche gouvernementale", poursuit le communiqué.

En effet, "grâce à son expertise et à ses équipes pluridisciplinaires constituées de jeunes diplômés algériens, L’AGCE permet de sécuriser les communications en ligne, de gérer des milliers d’identités numériques vérifiées et d’automatiser les processus d’authentification et de chiffrement. Ses infrastructures PKI de pointe et ses solutions d’identités numériques répondent aux normes internationales et lui confèrent la faculté de suivre et de contrôler l’activité de certification électronique des tiers de confiance ainsi que la fourniture des services de certification électronique au profit des intervenants de la branche gouvernementale", conclut la même source.