La sélection espagnole a mis en place une "bulle" sanitaire pour onze nouveaux joueurs réservistes, un effectif "parallèle" qui pourra pallier les absences à l'Euro si les contaminations au sein de la "Roja" venaient à augmenter, après deux joueurs testés positifs depuis dimanche soir. Après l'annonce des contaminations coup sur coup du capitaine Sergio Busquets dimanche soir puis du défenseur Diego Llorente mardi soir, l'Espagne élargit donc son équipe réserviste à quelques jours de l'Euro (11 juin-11 juillet) qui débute vendredi. "L'équipe technique de la sélection espagnole a décidé que les onze internationaux initialement convoqués pour le match face à la Lituanie resteront à disposition de la sélection espagnole avec un entraînement prévu sous les ordres de Luis Enrique mercredi 9 juin à partir de 11h00", a annoncé l'équipe d'Espagne sur son site. Cette "bulle parallèle de la sélection" a été créée en prévision des possibles conséquences que pourraient entraîner les contaminations de Sergio Busquets et Diego Llorente", explique la Roja. Elle comprendra les joueurs suivants: Alvaro Fe rnandez(Huesca), Oscar Mingueza (FC Barcelone), Marc Cucurella (Getafe), Bryan Gil (Séville FC), Juan Miranda (Betis Séville), Gonzalo Villar (AS Rome), Alex Pozo (Eibar), Brahim Diaz (AC Milan), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Yeremy Pino (Villareal) et Javi Puado (ESpanyol Barcelone). Tous ces joueurs ont joué mardi soir face à la Lituanie, lors d'un match amical, remporté 4-0, sans les joueurs retenus pour l'Euro (11 juin-11 juillet), mis à l'isolement dimanche. Ce groupe s'ajoute aux six autres réservistes appelés lundi par le sélectionneur Luis Enrique pour pallier d'éventuels forfaits : Rodrigo Moreno (Leeds), Pablo Fornals (West Ham), Carlos Soler (Valence), Brais Mendez (Celta Vigo), Raul Albiol (Villareal) et Kepa Arrizabalaga (Chelsea). Ce total de 17 joueurs réservistes resteront éloignés de l'autre bulle sanitaire formée autour de l'équipe d'Espagne, précise le communiqué de la sélection. Selon le règlement, Luis Enrique a jusqu'au premier match de l'Espagne pour effectuer des changements dans son groupe de 26 joueurs en cas d'indisponibilités dûment constatées médicalement par l'UEFA. L'équipe d'Espagne, qui doit se faire vacciner mercredi d'après le ministre espagnol des Sports, doit débuter son parcours à l'Euro lundi à Séville contre la Suède, qui a également déploré deu x cas positifs ce mardi, dont le prometteur attaquant de la Juventus Dejan Kulusevski. La Roja évoluera au sein du groupe E, où figurent également la Pologne et la Slovaquie.