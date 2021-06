Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a renouvelé lundi ses félicitations à l'adresse de M. Antonio Guterres, à l'occasion de sa réélection au poste de Secrétaire général (SG) de l'Organisation des Nations Unies (ONU). "Je réitère mes félicitations à Monsieur Antonio Guterres, à l'occasion de sa reconduction au poste de Secrétaire général (SG) de l'ONU, et réaffirme notre plein soutien et entière disposition à poursuivre le travail ensemble en vue de relever les défis inédits auxquels fait face le monde aujourd'hui et réaliser les objectifs et principes de la Charte onusienne", a tweeté le MAE. L'Assemblée générale de l'ONU avait nommé vendredi l'ex-Premier ministre portugais, 72 ans, M. Antonio Guterres pour un deuxième mandat de cinq ans, au poste de secrétaire général des Nations unies. Le Conseil de sécurité de l'ONU, à la décision cruciale dans le processus de nomination, avait donné début juin en cours son approbation à la reconduction de M. Guterres à la tête de l'ONU qui compte 193 Etats membres. En fonction depuis janvier 2017, l'actuel chef de l'ONU a remplacé M. Ban Ki-Moon.