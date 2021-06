Le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, Said Zreb, a affirmé dimanche à Batna que "l’Etat algérien accorde une grande importance à l’enseignement et à la formation dans le cadre de la politique de réinsertion des détenus tracée pour en faire des citoyens actifs à leur sortie de prison".

Après avoir donné le coup d’envoi des épreuves de baccalauréat, session de juin 2021 pour les détenus, à l’établissement de rééducation Hamla de Batna, le même responsable a affirmé que "tous les moyens ont été mis en place pour permettre aux détenus d’étudier à distance dans le cadre de la stratégie d’enseignement à laquelle ont adhéré 29.000 détenus dans diverses filières à travers le pays".

Il a ainsi souligné que le nombre d’inscrits en formation a atteint 35.486 détenus répartis sur 142 spécialisés, dont 34.409 inscrits en formation professionnelle et le reste dans l’apprentissage.

Concernant l’emploi, le secteur pénitentiaire compte 140 ateliers productifs à l’intérieur des établissements pénitentiaires encadrés par l’Office national des travaux éducatifs et de l’apprentissage et spécialisés dans diverses activités dont l’impression, la menuiserie, la ferronnerie, la couture et l’artisanat.

Le secteur compte également, a-t-il indiqué, 26 exploitations agricoles dont 12 établissements en milieu ouvert et 14 ateliers agricoles attenants à des établissements pénitentiaires exploitant plus de 400 ha de terres agricoles comprenant 90.000 arbres fruitiers et accueillant des pépinières de fleurs, des élevages apicoles et avicoles, des étables de bétail.

Cela, dit-il, en plus d’une expérience pilote de pisciculture dans la wilaya d’Adrar, à l’aide de bassins qui comptaient près de 16.620 poissons en 2020.

Les services concernés du ministère de la Justice œuvrent à poursuivre l’opération de mise en valeur des terres relevant des établissements en milieu ouvert et des ateliers agricoles mitoyens aux établissements pénitentiaires pour dynamiser l’activité agricole avec l’accompagnement des services du ministère de l’Agriculture, en vertu de la convention cadre signée le 9 juin courant par les deux ministres de la Justice et de l’Agriculture et relative à la formation et l’emploi de main d’œuvre pénitentiaire dans le secteur de agriculture et dans les travaux sylvicoles.

Il est prévu dans ce contexte que la superficie mise en valeur et exploitée atteigne plus de 2000 ha dans les cinq prochaines années avec des prévisions d’emploi de plus de 3.000 détenus, selon la même source.

Après avoir visité une exposition de produits réalisés par des détenus, organisée à l’établissement pénitentiaire Hamla-3, le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion s’est dirigé à l’établissement en milieu ouvert de Boukaabene, créé en 2011 et disposant d’une exploitation agricole de 25 ha, où plusieurs activités agricoles y sont exercées.