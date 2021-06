Le Rayo Vallecano, deux ans après sa relégation en deuxième division espagnole, retrouvera l'élite la saison prochaine après sa victoire (2-0) dimanche face à Gérone, en match retour de la finale d'accession à LaLiga. A l'aller, le club de la banlieue de Madrid avait été battu sur son terrain 1-2 par l'équipe venue de Catalogne. Le Rayo, où évolue Luca Zidane, avait terminé la saison à la sixième place de la deuxième division. Avec l'Espanyol Barcelone et Majorque, premier et deuxième à l'issue de la saison régulière, il figurera donc à la rentrée dans l'élite, où il a déjà disputé 18 saisons. Avec l'accession du Rayo Vallecano, LaLiga, le championnat espagnol, connait désormais les vingt équipes qui participeront à son édition 2021-2022. La région de Madrid comptera à elle seule quatre formations en première division - le Real Madrid, l'Atlético de Madrid, Getafe et le Rayo Vallecano -, soit l'équivalent du contingent provenant d'Andalousie (Séville, le Betis, Grenade et Cadiz) et la région de Valence (Villarreal, Valence, Levante et Elche). L'Espanyol, Majorque et le Rayo remplacent les trois relégués en deuxiè me division que sont Huesca, Valladolid et Eibar.