"L'Algérie déploie des efforts continus dans l'amélioration des infrastructures et des structures essentielles au profit des réfugiés sahraouis", a indiqué le Conseil dans un communiqué à l'occasion de la journée internationale des réfugiés.

Et de souligner: "l'Algérie œuvre à prendre en charge les réfugiés sahraouis avec le groupe de l'ONU accrédité en Algérie, notamment le Haut commissariat pour les réfugiés (HCR) et les autres agences onusiennes qui soutiennent le programme destiné aux réfugiés sahraouis".

Le CNDH a rappelé que l'Algérie œuvre en partenariat avec le HCR à intensifier les efforts pour faire face et freiner le Coronavirus parmi les réfugiés à traves la sensibilisation des réfugiés durant la pandémie et la mobilisation de ressources supplémentaires pour répondre aux demandes et besoins des réfugiés et garantir leur accès au vaccin".

Le Conseil a appelé à "la nécessité de fournir l'accès de tous les réfugiés au vaccin étant donné que le Coronavirus continue de faire des victimes sans distinction".