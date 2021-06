Un communiqué de cette cellule de communication, dont une copie a été remise à l'APS, indique que le wali de Mostaganem, Aïssa Boulahia dément catégoriquement tout ce qui a été colporté ces deux derniers jours, concernant une prétendue démolition de ce site historique sis au niveau du quartier "Plateau" de la ville de Mostaganem, et la construction à sa place des immeubles d’habitation.

"Les autorités locales n’épargneront aucun effort, en concertation avec le ministère de tutelle, pour prendre des initiatives pour mobiliser les sommes nécessaires pour la réhabilitation et la rénovation de tous les monuments historiques et archéologiques de la ville de Mostaganem, qui sont autant de témoins sur la dimension civilisationnelle de cette région et ses affluents culturels authentiques", souligne le communiqué.