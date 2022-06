Une convention de partenariat a été signée, mercredi à Alger, entre la Faculté de pharmacie et les Laboratoires "Sanofi", pour le renforcement et l'amélioration de la formation des étudiants dans cette spécialité, et le développement de la recherche scientifique. Lors de la cérémonie de signature qui s'est déroulée à la Faculté de pharmacie, son doyen Réda Djidjik, a déclaré que cette convention permettra d'"améliorer la qualité de la formation des étudiants en pharmacie". Cette convention, qui intervient après la signature d'une série de conventions avec les laboratoires pharmaceutiques en Algérie, permettra également de "renforcer la coopération et la coordination entre la Faculté et les laboratoires pharmaceutiques et de contribuer à la concrétisation de la nouvelle politique du secteur de l'Enseignement supérieur visant à ouvrir l'université au secteur économique et à établir des passerelles entre eux", a-t-il assuré. Il a souligné, en outre, l'importance de renforcer le rôle de l'Université algérienne et du secteur de l'industrie pharmaceutique en Algérie. De son côté, le Dr Abderrahmane Cherchali, des Laboratoires "Sanofi", s'est félicité de la signature de cette nouvelle convention, se disant disposé à apporter son appui à la Faculté de pharmacie en matière de formation et dans tous les partenariats liés aux différentes plateformes de Sanofi, notamment celles destinées au soutien de la recherche scientifique dans le domaine de l'industrie pharmaceutique.