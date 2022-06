LG Electronics Algérie renforce sa position de chef de file de l'industrie électronique grâce à sa technologie télévisuelle de pointe. Elle démontre une fois de plus son engagement à répondre aux besoins des passionnés de jeux vidéo (gamers), grâce à la meilleure performance de son microprocesseur alpha 9 génération 4. Celui-ci offre une expérience unique de jeu et la plus réaliste sur grand écran.

De par ses nombreuses fonctionnalités et options, modules et configurations dédiés au gaming, le LG OLED TV est considéré comme le meilleur téléviseur grâce à ses dernières innovations. Il a d’ailleurs été primé 8 années consécutifs, comme la meilleure innovation à la foire internationale.

Le téléviseur LG OLED doté d’un très faible retard d’affichage dû à ses pixels auto-éclairés qui offrent un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (milliseconde). Cette caractéristique assure une exécution simultanée de la manette à l’écran.

Le téléviseur utilise la technologie des leaders du secteur du gaming NVIDIA G-SYNC et AMD FREE-SYNC. Cette technologie favorise la synchronisation ultra-rapide des pixels (auto-éclairage), ce qui offre l’expérience de jeu la plus immersive.

Certifié HDMI 2.1, le LG OLED est le premier téléviseur au monde à prendre en charge la technologie HDR Dolby Vision en 4K avec un taux de rafraichissement de 120 Hz dédié aux jeux vidéo qui offre une meilleure qualité de jeu. Il dispose également du VRR (Variable Refresh Rate) et de l’ALLM (Auto Low Latency Mode) pour permettre au téléviseur de s’adapter aux changements de fréquences d’images et de limiter les déchirures à l’écran. Les mouvements de flous et les images fantômes sont éliminés grâce à des transitions dynamiques et un gameplay, le tout avec la plus haute résolution possible.

Quant à lui, Game Optimizer est un menu simplifié dotés de tous les paramètres liés au jeu, il permet la détection automatique du type de jeu, et ira ainsi éliminer toutes les options inutiles pendant la phase de jeu pour se concentrer sur l’amélioration de l’expérience du gamer.

D’autres option sont aussi activées avec le Game Optimizer, telles que modifier le format de l'écran en fonction du jeu, gérer les paramètres NVIDIA G-SYNC, FreeSync Premium et VRR, sélectionner et basculer entre des fonctionnalités spécifiques, ainsi que tous les préréglages d'affichage qui offrent un accès rapide au nouveau mode Dark Room, pour un gameplay plus optimum.

Enfin, LG a rejoint les plus grands développeurs et entreprises technologiques du secteur des jeux vidéo en intégrant l’option HGIG qui offre une meilleure expérience de jeu, en optimisant chaque jeu à son meilleur avantage tout en préservant le confort visuel avec moins de lumière bleue.