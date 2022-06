Par souci de répondre aux attentes des visiteurs en cette saison estivale, l'administration du parc a élaboré un programme riche en activités récréatives et ludiques, dont des spectacles, des représentations théâtrales animées par de jeunes vedettes et des soirées artistiques, outre l’ouverture de bassins de natation pour enfants.

Sorti du néant, cet espace, jadis repaire de maux sociaux, a été récupéré pour bénéficier d'une profonde transformation, opérée par le propriétaire Driss Témacine qui s'est vu accorder ce lopin de terre pour réaliser son projet et ce, dans le but de retrouver une vocation sociale naturelle.

Les responsables du projet se sont depuis employés à mettre en valeur cet endroit, valeur ajoutée pour la région et fierté de la population locale, en y lançant des travaux d’aménagement et d’embellissement, en plus de l’installation des équipements et commodités nécessaires permettant aux visiteurs de passer de merveilleux moments.

Cet endroit paisible accueille, ainsi, en soirée, les familles avec leurs enfants venus pour se détendre et se délasser dans une ambiance conviviale.

Des soirées artistiques et des spectacles humoristiques sont aussi au menu récréatif du parc à la satisfaction des visiteurs qui rallient cet endroit pour profiter également de la clémence du climat, ont indiqué les responsables du jardin.

Employant douze jeunes de la région pour veiller à la sécurité et au bien-être des visiteurs, ce parc dispose, entre-autres prestations d’une cafétéria, d’un restaurant et d’autres structures d’accompagnement pour répondre aux besoins des clients et leur permettre de profiter du potentiel naturel du parc.

Mohcene Salhi, père de famille d’El-Meghaïer, un des visiteurs rencontrés au parc, a indiqué que ce lieu demeure depuis le début de la saison estivale la destination de prédilection des citoyens, "en dépit de la carence en moyens et équipements de distraction".

Un autre visiteur a estimé que cet espace de détente, tant attendu par la population locale, offre des programmes récréatifs au profit des familles.

Abondant dans le même sens, et énumérant les avantages de cet espace, Mohamed Khir, un autre visiteur fidèle, a qualifié ce projet de "grande et bonne action en faveur des enfants d’El-Meghaïer".

Pour promouvoir les activités récréatives, les responsables du parc entendent organiser des spectacles animés par des artistes, en plus de la coordination avec la direction de la culture et des arts de la wilaya d’El-Meghaïer pour mettre au point un programme culturel "Nuits d’été d’El-Meghaïer".