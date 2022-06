Le juge instructeur près le tribunal d’Ain El Melh (M’sila) a placé en détention préventive deux individus accusé "d’avoir mis le feu volontairement" dans un verger de palmiers-dattiers dans la localité d’Ouled Gamra dans la commune d’Ain Rich, wilaya de M’sila, a-t-on appris mercredi de source judiciaire. Selon la même source, les deux mis en cause âgés de 29 et 34 ans ont mis le feu volontairement dans un verger comprenant 29 palmiers-dattiers dans la localité d’Oued Gamra. La brigade de la gendarmerie d’Ain Rich a ouvert une enquête sur l’affaire ayant conduit à l’arrestation des deux individus, selon la même source. Les deux mis en cause ont été différés mardi devant la justice et placés en détention préventive pour accusation de "mettre le feu à des arbres", a-t-on ajouté de même source.