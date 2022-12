Le village palestinien d'Al-Araqib, situé dans la région du Néguev (sud), a été démoli, lundi, par les forces sionistes pour la 210e fois consécutive depuis juillet 2010, rapportent des médias. Aziz al-Turi, membre du Comité local pour la défense d'al-Araqib, cité par des médias a déclaré que "Les forces de l'occupation ont pris d'assaut le village d'al-Araqib et démoli ses maisons pour la 210e fois". Al-Turi a réitéré que les gens "reconstruiront leur village comme toujours". Les autorités de l'occupation ont démoli les maisons du village pour la dernière fois vers la mi-novembre. Environ 22 familles vivent dans des maisons "Al-Araqib", qui sont construites en bois, en plastique et en étain, selon des médias. En juillet 2010, les autorités sionistes ont démoli le village pour la première fois, et depuis lors, elles le démolissent à chaque fois que les habitants le reconstruisent.