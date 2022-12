Les autorités espagnoles ont annoncé lundi avoir démantelé un important réseau de trafic de drogue et interpellé trente personnes dont des Marocains, accusées de dissimuler du cannabis dans un faux convoi humanitaire pour l'Ukraine afin de l'envoyer vers plusieurs pays européens. Selon la Garde civile espagnole, trente personnes au total ont été interpellées dans le cadre de cette opération, menée dans plusieurs villes d'Andalousie (sud), dont Séville, Malaga et Grenade. Les suspects, de nationalités espagnole, ukrainienne, allemande et marocaine, s'approvisionnaient "dans des plantations de cannabis disséminées sur le territoire andalou", a précisé la Garde civile dans un communiqué. Pour exporter leur marchandise, "ils la dissimulaient dans des caisses en carton" qu'ils faisaient passer pour "des provisions et pour de l'aide humanitaire à destination de l'Ukraine", ajoute le communiqué. Une fausse "caravane solidaire" avait pour cela été mise en place, avec des fourgonnettes immatriculées en Ukraine. Les trafiquants "pensaient ainsi passer inaperçus lors des contrôles policie rs et aux frontières", souligne le communiqué. Lors de l'opération, près de 800.000 euros ont été saisis, ainsi que six armes à feu et 2.500 plants de cannabis, selon la Garde civile. Le trafic de drogue impliquant des Marocains ne cesse de défrayer la chronique en Espagne et des saisies de quantités importantes de haschisch sont souvent signalées. La dernière en date remonte à samedi lorsqu'une organisation criminelle de trafic international de drogue opérant entre le Maroc et l'Espagne avec d'autres pays européens, a été démantelée en Espagne, permettant la saisie de plus de 9.600 kg de haschisch et 1.450 kg de marijuana. Jeudi aussi, la Garde civile espagnole et l'Agence espagnole de l'administration fiscale (Agencia Tributaria) ont saisi plus de quatre tonnes de haschisch en provenance du Maroc après avoir démantelé un réseau de trafic de drogue impliquant une cinquantaine de membres présumés d’une organisation spécialisée dans le trafic de grandes quantités de drogue qui opérait entre le Maroc et l'Espagne. En mars dernier, l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) avait indiqué que le Maroc, premier producteur mondial de haschisch, restait le principal pays de provenance de la résine de cannabis qui entre dans l'Union européenne (UE). Et en juin, le rapport mondial sur les drogues 2022 publié par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) avait indiqué que le Maroc était toujours à la tête des principaux pays d'origine et de départ de la résine de cannabis, ce qui fait de ce pays le premier producteur et exportateur mondial de cette drogue.