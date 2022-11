La wilaya d’Oran se dotera prochainement d’un troisième centre de proximité pour le tri sélectif des déchets, qui sera implanté à Ain El Turck, a-t-on appris, mardi, de l’entreprise chargée de la gestion des centres d’enfouissement technique des déchets ménagers à Oran (EPIC CET Oran). Ce nouveau centre de tri sélectif sera implanté dans la localité de Cap Falcon, a précisé, la cheffe de service de valorisation des déchets au sein de l’EPIC CET Oran, Amina El Mogherbi. L’EPIC CET Oran travaille depuis plusieurs semaines avec l’APC d’Ain El Turck sur un programme de tri sélectif dans cette commune touristique. Le premier pas serait d’ouvrir ce centre de tri de proximité pour prendre en charge les déchets triés, explique la même responsable. "La commune d’Ain El Turck compte une cinquantaine d’établissements hôteliers, des restaurants, des cafés, et beaucoup de commerces, ce qui génère des quantités importantes de déchets valorisables, le plastique et le carton notamment", souligne Mme El Mogherbi. Le programme de tri touchera les commerces, mais également les établissements scolaires, ave c un objectif très ambitieux: généraliser le tri sélectif dans toute la commune, note-t-on de même source. "Le site de ce centre a été choisi, et les presses à balle sont déjà prêtes", explique la même responsable ajoutant que la concrétisation de ce projet se fera dans les prochains mois. La wilaya d’Oran compte déjà deux centres de proximité pour le de tri des déchets. Le premier est situé à M’dina J’dida, opérationnel depuis quelques années et le deuxième à El Akid Lotfi, opérationnel depuis quelques mois, rappelle-t-on.