Les dysfonctionnements liés à la rentrée scolaire au Maroc continuent de susciter des critiques, au moment où les petites et moyennes bourses sont déjà essorées par les besoins quotidiens de leurs enfants-élèves. Ainsi, la députée de la Fédération de la gauche démocratique, Fatima Tamni, a mis en garde contre les violations et déséquilibres que connaissent les cantines scolaires depuis la rentrée des classes. Dans une question écrite adressée au ministre de l'Education, Chakib Benmoussa, la députée marocaine a énuméré un certain nombre de dépassements enregistrés dans de nombreuses cantines scolaires de plusieurs provinces, citant entre autres, la non-conclusion de contrats de plusieurs milliards de centimes avec des prestataires privés, pour des motifs suspicieux. Parmi les dysfonctionnements cités dans la question de Mme Tamni figurent également le report de l'ouverture des cantines scolaires au 17 novembre et la non-distribution aux directeurs des établissements scolaires du cahier des charges pour surveiller le processus d'alimentation. La députée a, en outre, mis en garde co ntre la qualité des repas servis, ce qui a amené les élèves à sortir dans des manifestations dans plusieurs régions du Royaume, dont la dernière a eu lieu le 16 novembre à Azilal (centre du Maroc). En septembre dernier, des élèves et leurs parents avaient déjà organisé des marches de protestation dans plusieurs villes marocaines, dénonçant les piteuses conditions de scolarisation. La rentrée scolaire au Maroc a étalé au grand jour les grandes difficultés que rencontre le secteur de l'éduction dans le pays. De tristes images d'écoles bandées d'élèves ont notamment suscité l'indignation des Marocains sur les réseaux sociaux.