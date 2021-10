Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a ordonné la mise en place d'un échéancier pour la réalisation et le suivi des projets d'investissement dans les nouvelles villes et la levée de toutes les contraintes administratives liées au foncier, aux contrats et autorisations, a indiqué un communiqué du ministère. Lors d'une réunion technique tenue mardi au siège du ministère, avec les directeurs des nouvelles villes de Boughezoul (Djelfa), Bouinane (Blida) et Sidi Abdallah (Alger), le ministre a appelé à "accélérer la cadence de réalisation des projets d'investissement dans ces nouvelles villes, notamment les pôles d'investissement, créateurs de richesses et d'emploi", précise le communiqué. A ce propos, Belaribi a ordonné de "fixer un échéancier pour la réalisation et le suivi de ces projets, ainsi que la levée de toutes les contraintes administratives liées au foncier, aux contrats et aux autorisations". Le ministre de l'Habitat a suivi, par ailleurs, au cours d'une réunion d'évaluation avec les directeurs d'habitat et les directeurs des Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de 11 wilayas, un exposé détaillé, présenté par ces responsables sur le programme de logements prévu dans chaque wilaya, ajoute le communiqué. Il a souligné "la nécessité d'accélérer la cadence de réalisation des projets accusant un retard", appelant à lever toutes les contraintes qui entravent la réalisation de ces derniers avant la fin de l'année en cours".