Un colloque historique intitulé "Révolution de Novembre 1954: les prémices, le parcours et les dimensions" a été organisé mercredi par le ministère de la Défense nationale (MDN) au niveau du centre national d'études et de recherches dans l'historie militaire algérienne, indique un communiqué du MDN. "Dans le cadre des célébrations du 67e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération nationale, Monsieur le Général-Major Sabaa Mabrouk, directeur de la Communication, de l’Information et de l’Orientation de l’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, a présidé ce mercredi 27 octobre 2021, la cérémonie d’ouverture d’un colloque historique intitulé: «Révolution de Novembre 1954: les prémices, le parcours et les dimensions», organisé au niveau du centre nationale d’études et de recherche dans l’histoire militaire algérienne/1er RM, en présence de cadres des structures du ministère de la Défense nationale". Lors de son intervention, le Général-Major a souligné "la nécessité de préserver la mémoire nationale à travers l’organisation de tel les conférences à caractère scientifique et qui permettent à contribuer dans l’édification d’une culture historique qui met en exergue les valeurs nobles ayant marqué la glorieuse guerre de libération". "L’organisation de ce colloque historique intervient à la veille des célébrations du 67e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération nationale, cette révolution qui a ébranlé les fondements du colonisateur français et brisé son emprise et sa tyrannie, et a mis en échec ses tentatives de garder l’Algérie soumise à sa domination. Cette révolution qui a arraché la victoire grâce à une unité nationale forte et solide, rassemblant la volonté du peuple algérien et la détermination de l’Armée de Libération Nationale en dessinant une épopée exceptionnelle dans l’histoire de l’humanité", ajoute la même source.