Après avoir évolué à l’AS Saint-Eugène et à l’Olympique Musulman de Saint-Eugène, c’est au club de Soustara que le défunt, un ailier droit racé, s’est illustré durant huit longues saisons.

Il avait participé à la finale de la Coupe maghrébine des vainqueurs de coupe, perdue contre le club marocain de la Renaissance de Settal (2-1).

Sur les sept finales de Coupe d’Algérie que l’USMA avait jouées au moment où il était dans ses rangs, il n'en avait participé qu’à deux, perdues face au CRB et au MCA. Tchalabi a fait partie de l’équipe championne de la Division 2, obtenant ainsi son accession en D1 en 1974.

Après avoir raccroché les crampons, le natif de Bologhine (Alger) a embrassé la carrière d’entraîneur au niveau de plusieurs clubs de la région algéroise à partir de la saison 1978-1979.

Gendarme de son état, il a coaché l’équipe de la Gendarmerie nationale avec laquelle il a atteint à deux reprises la finale de la Coupe d’Algérie (1990 et 2003) et l’équipe nationale militaire qu'il a conduite jusqu’en demi-finales de la Coupe d’Afrique militaire en 2004 et en finale de la Coupe du monde militaire en 2005.