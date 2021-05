La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a donné lundi des instructions pour la prise en charge immédiate de l'état de santé de l’artiste, Salah Aougrout, victime d'un malaise soudain. La ministre a affirmé, dans un communiqué publié lundi, qu'elle suivait de près l'état de santé du comédien et lui souhaitait un prompt rétablissement. Salah Aougrout est un humoriste, acteur, scénariste et animateur de télévision et de radio. Il œuvre principalement dans le registre comique.