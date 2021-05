Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques ciblant les retranchements des forces de l'occupant marocain dans les secteurs Forsiya, Haouza et Mehbes, a indiqué le communiqué militaire n 173 du ministère sahraoui de la Défense.

"Les unités de l'APLS ont mené de nouvelles attaques contre les positions des forces de l'occupation marocaines dans plusieurs points du mur de la honte", précise le communiqué.

Dimanche, l'armée sahraouie a mené des bombardements contre les forces de l'occupation dans la zone Odi Bouchrarek (secteur Forsiya), ajoute la source.

Les unités de l'APLS ont ciblé également les retranchements des forces de l'occupant marocain dans les zones Ouriya et Laaked et Agouira Ould Abellal (secteur Mehbes) et Fedret Laghrab (secteur Haouza), conclut le communiqué.