Monaco a besoin d'une victoire, au pire obtenue aux tirs au but contre le PSV Eindhoven, mardi lors de la phase retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, pour se qualifier en barrages de la C1 et viser la phase de groupes, un objectif déjà quasiment atteint par Benfica. Ces barrages, programmés les 16 et 23 août, seront l'ultime étape avant la phase de poules de la C1 qui débute le 6 septembre. Mais pour espérer survivre en Ligue des champions, et ne pas être reversés en Ligue Europa, les Monégasques, qui ont concédé le nul à domicile à l'aller (1-1), doivent l'emporter ou éventuellement s'imposer aux tirs aux buts à Eindhoven contre les hommes de Ruud van Nistelrooy. En cas de victoire, ils joueront leur avenir dans la prestigieuse compétition contre les Ecossais des Glasgow Rangers ou les Belges de l'Union Saint-Gil loise, en ballottage favorable après s'être imposés à l'aller dans leur stade bruxellois (2-0). Le Benfica Lisbonne a quant à lui pris une grosse option sur la qualification grâce à sa large victoire (4-1) au match aller face aux Danois de Midtjylland et pourrait retrouver le Dynamo Kiev ou les Autrichiens du Sturm Graz pour une place en C1 (le club ukrainien s'est imposé 1-0 à l'aller). A partir de ce 3e tour préliminaire, les perdants de la "voie de la ligue" (classés à des places d'honneur dans leur championnat), dont font partie l'AS Monaco et les Rangers, seront directement reversés en poules de la Ligue Europa. Quant aux perdants de ceux de la "voie des champions" (titrés dans leur pays), comme l'Apollon Limassol ou le Pyunik Erevan, ils disputeront un autre barrage pour essayer d'accéder à la C3 (16/17 et 23/24 août).

-Programme

(18h00) Zalgiris (LTU) - Bodo/Glimt (NOR)(0-5 à l'aller)

(19h00) Pyunik Erevan (ARM) - Etoile rouge de Belgrade (SRB) (0-5)

(19h00) Plzen (CZE) - Sheriff Tiraspol (MDA) (2-1)

(19h45) Mitdjylland (DEN) - Benfica (POR) (1-4)

(20h00) Dinamo Zagreb (CRO) - Ludogorets (BUL) (1-2)

(20h00) Ferencvaros (HUN) - Qarabag (AZE) (1-1)

(20h30) PSV Eindhoven (NED) - Monaco (FRA) (1-1)

(20h30) Sturm Graz (AUT) - Dynamo Kiev (UKR) (0-1)

(20h45) Rangers (SCO) - Union Saint-Gilloise (BEL) (0-2)