Le président américain Joe Biden a mis fin à son strict isolement dimanche après avoir été testé négatif au Covid-19 pour le deuxième jour d'affilée, a annoncé la Maison Blanche. Le dirigeant septuagénaire peut désormais se rendre à des événements publics "en toute sécurité" et reprendre ses voyages, a indiqué son médecin Kevin O'Connor dans une lettre. "Je me sens bien", a assuré tout sourire le président démocrate à des journalistes quelques instants avant de prendre un hélicoptère vers sa résidence secondaire à Rehoboth Beach dans le Delaware, son premier déplacement hors de la capitale américaine depuis le 20 juillet. Il s'est aussi dit optimiste quant à l'adoption au Sénat dimanche d'une nouvelle version de sa grande réforme sociale et climatique. "Je pense que ça va être adopté", a-t-il lancé. Selon son agenda officiel, Joe Biden doit voyager lundi dans l'Etat américain du Kentucky, victime d'inondations dévastatrices. Testé positif au Covid-19 pour la première fois le 21 juillet, Joe Biden avait testé négatif, puis été victime d'un "rebon d" de positivité le 30 juillet. Il était isolé à la Maison Blanche depuis une semaine.