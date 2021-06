Le président du Conseil présidentiel, Mohamed El Manfi, a souligné, mercredi, l'importance de la coordination régionale et de l'unification des efforts pour soutenir la vision de la Libye dans cette conférence. Le président El Manfi, a rencontré mercredi, dans la capitale italienne, Rome, le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio, indique le service de l'information du Conseil présidentiel sur sa page facebook. La réunion a discuté de tout ce qui concerne la conférence de Berlin II et les moyens de rétablir la stabilité en Libye à travers la conférence, qui commence ce mercredi dans la capitale allemande, ajoute la source. Au cours de la réunion, le président a souligné "l'importance de la coordination régionale et de l'unification des efforts pour soutenir la vision de la Libye dans cette conférence, d'une manière qui sert la réalisation de la feuille de route et la piste politique afin de conduire les élections à temps". La Conférence de Berlin 2 à laquelle participeront mercredi les MAE des pays ayant déjà pris part à la Conférence de Berlin I en janvie r 2020 et pour la première fois les nouveaux dirigeants libyens, débattra de plusieurs thèmes importants à l'instar du retrait des mercenaires étrangers, la réunification de l'institution militaire libyenne, les élections générales du 24 décembre et l'évaluation du processus politique en cours.