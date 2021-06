Plus de 100 participants sont attendus à la troisième édition du salon international de l’investissement dans l’industrie, la construction, l’énergie et l’exportation, prévu du 1 au 4 juillet prochain au centre des conventions "Mohamed Benahmed" d’Oran, a-t-on appris, mercredi, des organisateurs. Ce salon, organisé par l’agence "Sunflower communication", en partenariat avec l’agence nationale de promotion du commerce extérieur, regroupera 50 entreprises nationales publiques et privées, spécialisées dans l’immobilier, la construction et l’exportation, en plus de représentations de sociétés étrangères activant en Algérie, de Tunisie, Canada, Turquie, Chine, France, Belgique et autres, a indiqué à l’APS le commissaire du salon Ahmed Haniche. Cette manifestation économique sera l’occasion pour la tenue de trois salons simultanés, à savoir "l’immobilier, la construction et les travaux publics", "l’industrie, la sous-traitance et l’exportation" et "transport et logistique". Le but est de mettre en place un espace d’échange entre les professionnels et les opérateurs économiques, ainsi que la création d’opportunités de partenariat et d’investissement entre ces secteurs vitaux et complémentaires et dépasser les effets négatifs causés par la pandémie du coronavirus (Covid-19) sur la dynamique de l’activité économique, a-t-on indiqué. Il est également prévu la programmation de conférences-débats sur différents sujets en relation avec le salon, à l’instar de "les conditions des baux de location et leurs effets sur l’investissement", "les formules de soutien et d’accompagnement dans l’exportation des produits algériens", "l’économie d’énergie, l’industrie algérienne face aux défis actuels", entre autres. Pour rappel, lors de la précédente édition, marquée par la participation de près de 93 exposants de l’intérieur et de l’extérieur du pays, 50 accords de partenariat ont été signés entre des opérateurs locaux et d’autres avec des opérateurs étrangers dans différentes branches, à l’instar de l’industrie, la construction, les travaux publics et les moyens et équipements informatiques modernes.