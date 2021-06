"Dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, le ministère de la Santé a mis en place des espaces de vaccination de proximité pour faciliter la vaccination des citoyens. A cet effet, nous invitons toutes les personnes désirant se vacciner à se présenter au niveau des structures de santé ou des espaces aménagés pour recevoir leur vaccin", précise la même source.

"L’objectif de cette campagne est de garantir à tous les citoyens un vaccin de qualité et d’assurer un accès opportun et équitable à tous. Pour un meilleur suivi de votre vaccination, vous êtes priés de vous munir d’une pièce d’identité", souligné le communiqué du ministère, rappelant que "même vaccinés, il est nécessaire de maintenir les mesures barrières, à savoir le lavage des mains, la distanciation physique et le port du masque".