Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé à l'arrestation d'un individu impliqué dans plusieurs affaires d'escroquerie et d'usurpation de qualité attachée à une profession légalement réglementée. "Sur ordre du procureur de la République près le tribunal de Bab El-Oued (Alger), la brigade de lutte contre la drogue de la 1ère circonscription de la Police judiciaire relevant de la Sûreté d'Alger, a interpellé un suspect impliqué dans plusieurs affaires d'escroquerie et d'usurpation de qualité attachée à une profession légalement réglementée", a précisé l'Officier de police, et chef-adjoint de la brigade de lutte contre la drogue, Hadj Nacer, dans une déclaration à la presse, ajoutant que "ledit suspect est un repris de justice". Après perquisition du domicile du mis en cause, en coordination avec le parquet territorialement compétent, les éléments de la brigade ont saisi une carte professionnelle, une lampe torche, un fourreau pour fusils et deux autres pour chargeur de fusils. Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger lancent un appel à "toute personne victime du prévenu, l'ayant rencontr é personnellement ou ayant été en contact avec lui, ou possédant des informations en tant que témoin sur des faits similaires, à se rapprocher de la brigade au siège de la 1ère circonscription de la Police judiciaire (Alger centre), ou tout autre poste de Police à travers le territoire national, en vue de porter plainte ou faire déposition".