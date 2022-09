La brigade de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de la 1ère circonscription de la Police judiciaire d'Alger a démantelé une organisation de trafic de drogues dures de type héroïne, a indiqué mercredi le chef adjoint de la Brigade de lutte contre la drogue. "Suite à des informations parvenues à la Brigade concernant un groupe de délinquants et de repris de justice s'adonnant au trafic de drogue dans un quartier de Bab El-Oued, la Brigade de lutte contre la drogue a effectué des descentes et des perquisitions aux domiciles des suspects", a indiqué le même responsable. L'opération s'est soldée par l'arrestation de huit (08) individus, dont trois étrangers de différentes nationalités et la saisie de 200 grammes d'héroïne, de 124 millions de centimes, de 11 téléphones portables et d'une motocyclette, a-t-il ajouté. Après parachèvement de la procédure légale, les suspects seront présentés devant les instances judiciaires pour trafic de drogue, association de malfaiteurs, immigration clandestine et résidence illégale.