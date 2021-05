Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené, vendredi et samedi, de nouvelles attaques ciblant les retranchements des forces de l'occupant marocain dans les secteurs Mahbes, Aousserd et Houza, a indiqué samedi le communiqué militaire n 178 du ministère sahraoui de la Défense.Selon le communiqué rapporté par l’Agence de presse sahraouie (SPS), "les unités de l'APLS ont bombardé, vendredi soir, les positions des forces de l'occupation marocaine dans les région Tnouched et Ross Sebti (secteur de Mahbès).