Supervisant la célébration de la Journée nationale de la Mémoire, coïncidant avec le 76e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, le ministre a affirmé dans une allocution que le secteur du tourisme "s’emploie à placer le tourisme historique au cœur de ses intérêts, compte tenu de son impact positif dans la préservation de la Mémoire et le renforcement du sentiment d'appartenance à la patrie, notamment au sein des jeunes générations".

Le ministre a considéré la commémoration des massacres du 8 mai 1945 comme une "étape historique pour se remémorer les immenses sacrifices consentis par le peuple algérien pour parvenir à la liberté et au recouvrement de la souveraineté nationale", soulignant la nécessité de "ne pas oublier l'oppression brutale, et les abus commis par l'occupant français contre un peuple sans défense qui est sorti en marches pacifiques pour revendiquer son droit à la liberté et à l'indépendance".