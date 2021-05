"L’Algérie est ciblée par son environnement proche et lointain et il existe des intrigues visant la déstabilisation du pays", a souligné M. Laâroussi qui animait une rencontre régionale en présence des cadres du parti des wilayas dans le centre et le sud du pays dans le cadre des préparatifs des législatives, le 12 juin prochain.

Il a cité, à titre indicatif des mouvements de protestation et séparatistes, en plus de marches "irrationnelles" visant, a-t-il indiqué, "la déstabilisation du pays", tout en relevant "nous avons le même emblème national et nous sommes fiers de notre hymne national et de notre unité et cohésion, qui sont un legs de nos valeureux chouhadas, dont nous sommes tous issus", a-t-il souligné.

Le président du parti El Wassit Siyassi a également appelé à aller en toute conscience vers les élections législatives du 12 juin prochain, qui sont, a-t-il dit "le fruit des réformes du président de la République après une année et demie de son élection à ce poste. Des reformes qui ont débuté avec l’amendement constitutionnel, puis la révision de la loi sur les élections, en dépit des erreurs qu’elle englobe", a-t-il relevé.

M.Roubiyat a, par ailleurs, recommandé aux candidats de son parti issus des wilayas d’Ouled Djellal, Msila, Djelfa et Laghouat, présents à cette rencontre, de "s’adresser aux citoyens avec sincérité et de se mobiliser pour promouvoir les listes du parti à travers les différentes wilayas" en vue du prochain scrutin.