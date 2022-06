Éliminatoires CAN-2023

Le Nigeria établit un record

Le Nigeria a démoli 10-0 Sao Tomé-et-Principe lors de leur deuxième journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023. Un record dans l'histoire du pays d'Afrique occidentale. Lundi, les Super Eagles ont étrillé Os Verde-Amarelos à Agadir, au Maroc. Les buteurs sont Osimhen 9', 48', 65', 84' Moffi 43', 60' Simon 28' Etebo 55' Lookman 63' Dennis 90'+ 2. À l'occasion, les triples champions d'Afrique ont enregistré leur plus large victoire dans le football international. Le score de 10-0 a effacé un record de 63 ans où le Nigeria a infligé 10-1 en 1959 au Dahomey (Bénin aujourd'hui).

Mondial-2022

L'Australie décroche l'avant-dernier billet

L'Australie est l'avant-dernier pays qualifié pour le Mondial-2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre) après avoir écarté aux tirs au but le Pérou (0-0, 5 tab à 4) lundi dans le pays hôte. Les Australiens ont obtenu leur place dans le Groupe D où ils affronteront les Champions du monde français, le Danemark et la Tunisie. Pour les «Socceroos», ce sera la sixième Coupe du monde après 1974, 2006, 2010, 2014 et 2018, au grand dam des quelque 10 000 supporters péruviens présents dans le stade Ahmad ben Ali à Al-Rayyan (ouest de Doha).

Coupe arabe de futsal

16 joueurs en stage à Alger

16 joueurs de la sélection nationale algérienne de futsal effectuent un regroupement du 12 au 17 juin à Alger, en prévision de la Coupe arabe de futsal-2022 prévue du 20 au 28 juin 2022 à Dammam en Arabie saoudite, indique la Fédération algérienne de football sur son site officiel. L'équipe algérienne, conduite par le sélectionneur national Noureddine Benamrouche, qui effectue son stage à l'hôtel Mazafran, quittera Alger pour l'Arabie saoudite le 17 juin prochain pour prendre part à la Coupe arabe qui réunit dix sélections: Algérie, Arabie saoudite, Égypte, Irak, Koweït, Libye, Maroc (tenant du titre), Mauritanie, Palestine et Somalie.

Le tirage au sort de la compétition, effectué le 8 juin dans la capitale saoudienne Riyadh, a placé l'Équipe nationale d'Algérie dans le deuxième groupe aux côtés de l'Irak et de l'Égypte.