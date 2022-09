L'activité politique dans les communes d'Ath Boumahdi dans la daïra d'Ouacifs et d'Ath Mahmoud dans la daïra de Beni Douala va s'animer à partir de jeudi 22 du mois de septembre en cours. La campagne électorale pour les élections locales partielles débutera dans ces deux circonscriptions avec de nombreuses listes en cours. En effet, six listes sont officiellement sur les starting-blocks dont quatre listes de candidats indépendants et deux listes partisanes.

Les candidats devront convaincre les électeurs de leurs programmes de développement de leurs circonscriptions respectives.

En fait, selon le communiqué de la délégation de l'Autorité Nationale Indépendante des élections de la wilaya de Tizi Ouzou, les listes partisanes qui ont été avalisées sont celles du Front des forces socialistes (FFS) et celle du Rassemblement national démocratique (RND). Toutefois, paradoxalement, avec leurs assises et leur ancrage dans la wilaya, ces deux formations politiques n'ont pu constituer des listes que dans la seule commune d'Ath Boumahdi dans la daïra d'Ouacifs, ou elles partiront en cours pour les treize sièges avec deux autres listes indépendantes.

Pour leur part, les listes indépendantes sont au nombre de quatre. La liste, Thagmats, mise sur pied lors des précédentes élections par l'actuel élu à l'Assemblée populaire nationale et ancien président d'APC du chef-lieu de wilaya, Ouahab Aït Menguellet, sera concurrencée par la lite «Imnayen Lkhir» qui a déjà pis part aux précédentes élections locales dans d'autres communes. Ces deux listes ne seront présentes que dans la seule commune d'Ath Boumahdi tandis que deux autres listes concourront pour les 14 sièges de la commune d'Ath Mahmoud à Beni Douala, à savoir Thsqamouts Oussirem et Tikedjeda.

Aussi, il est à noter que le FFS ne se présente que dans une commune malgré son ancrage et surtout sa victoire remportée dans les mêmes élections qui se sont déroulées le 27 du mois de novembre de l'année 2021. Durant ces élections, les partis politiques ont, en effet, eu du mal à mettre sur pied des listes.

Le FFS n'a, pour rappel, participé que dans 44 communes sur les 67 qui forment la wilaya de Tizi-Ouzou.

Une difficulté que les directions des partis n'ont, jusqu'à présent, pas expliqué bien que sur le terrain, la déception des citoyens de la chose politique était très clairement exprimée. Et, c'est justement le plus grand défi de ces formations politiques qui devront, lors de ce présent mandat, oeuvrer sans relâche à regagner la confiance de la population.

Enfin, il faut rappeler que les élections partielles dans ces deux communes sont prévues le 15 du mois d'octobre prochain. Les candidats en lice devront convaincre les citoyens d'aller voter dans des élections qui permettront aux deux communes de retrouver une gestion normale des affaires de la cité.