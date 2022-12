«Le partenariat entre l'Algérie et les Etats-Unis d'Amérique est très fort.» C'est ce qu'a affirmé Brett McGurk, Coordinateur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au Conseil de sécurité nationale des Etats-Unis, en visite en Algérie, au sortir de l'audience que lui a accordée, mardi à Alger, le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Qualifiant la rencontre de «fructueuse et constructive», le diplomate américain a fait part de la volonté des Etats-Unis de travailler avec l'Algérie. «Nous aspirons davantage à travailler ensemble car le partenariat entre nos deux pays est très fort. Nous avons parlé de la situation en Europe et en Afrique du Nord, et nous oeuvrons à consolider ce partenariat dans la région», a indiqué Brettt McGurk. Une audience à laquelle ont pris part le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, le Conseiller auprès du président de la République chargé des Affaires en lien avec la défense et la sécurité, Boumediene Benattou, et le directeur général de la Documentation et de la Sécurité extérieure, le général-major M'henna Djebbar, du côté algérien. Ont assisté à la rencontre du côté américain, la sous-secrétaire d'État américaine aux Affaires étrangères, Yael Lempert, et l'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin.

Le diplomate américain a affiché la volonté des deux pays d'oeuvrer de concert pour le renforcer davantage.

La rencontre a permis, selon le responsable américain, de «passer en revue la situation en Europe et en Afrique du Nord», ajoutant que les deux pays «oeuvrent de concert pour raffermir les liens de partenariat dans cette région qui connaît plusieurs développements». Une visite entrant dans le cadre de la préparation du dialogue stratégique entre les deux pays qui se tiendra au début de l'année prochaine à Washington.

Pour rappel, le cinquième dialogue stratégique américano-algérien s'est tenu en mars dernier à Alger et coprésidé par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et la sous-secrétaire d'État Wendy Sherman. D'autant que le diplomate américain a été reçu en audience par le général d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire. Au cours d'une réunion à laquelle ont participé Yael Lempert et des officiers d'état-major de l'armée et du ministère de la Défense, ainsi que des membres de la délégation militaire américaine, les deux parties ont discuté du niveau de la coopération bilatérale entre les deux pays et des moyens de la renforcer davantage, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Les deux parties ont également discuté du contexte sécuritaire aux niveaux régional et international, et échangé des analyses et des points de vue sur des questions d'intérêt commun.

La qualité des responsables présents donne un aperçu des dossiers abordés lors de cette visite, notamment en ce qui concerne la lutte contre le «terrorisme» et la situation dans la région du Sahel. Un dossier abordé lors de la rencontre entre l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, et le général d'armée Saïd Chanegriha, au cours de laquelle elle a souligné que «notre coopération sécuritaire et notre guerre commune contre le terrorisme sont la pierre angulaire de nos relations bilatérales, ainsi les deux pays oeuvrent à la consécration de la stabilité et à la réalisation de la prospérité en Afrique du Nord et dans la région du Sahel», tout en rappelant l'existence d'un dialogue stratégique et de pourparlers directs entre l'Algérie et les Etats-Unis concernant l'Afrique et la région du Sahel et que les deux pays sont concernés par la lutte contre le fléau du terrorisme et de l'extrémisme dans la région et «oeuvrent au déploiement d'efforts pour parvenir à la création d'une stabilité économique afin que ses peuples vivent en paix».