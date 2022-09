Une semaine après le lifting gouvernemental, le président de la République opère un autre mouvement au niveau local. Ainsi, Abdelmadjid Tebboune a mis fin aux fonctions de 16 walis et trois walis délégués. Ce changement inattendu qui intervient à la veille de la rentrée scolaire, porte un message: le Président ne semble pas satisfait du rendement des 16 walis auxquels il a signifié une fin de fonctions. Désormais, l'efficacité au niveau local est une exigence que le Président compte suivre avec rigueur. Pour ce faire; il a installé des commissions de suivi au niveau de la présidence de la République pour évaluer le travail des ministres et des walis. Il faut relever par ailleurs que le dernier remaniement ministériel a touché, le poste du ministre de l'Intérieur.

C'est une dynamique d'ensemble que veut imprimer le Président aux collectivités locales qui sont en réalité l'épine dorsale du développement de tous les pays.

C'est également dans cette perspective que l'État a décidé de suivre de très près et de manière rigoureuse l'application des instructions du Président ainsi que les réalisations en matière d'investissement local. À plusieurs reprises, le président Tebboune a sommé les walis de jouer un rôle plus actif au niveau local pour attirer l'investissement, chercher des sources de financement et créer de l'emploi. Il est attendu du changement opéré, hier, une nouvelle dynamique à une gestion locale sclérosée et souvent décriée.

Au moment où une réelle opportunité de développement s'offre à l'Algérie avec des recettes énergétiques conséquentes, le Président, très regardant sur le développement local, ne veut pas rater cette chance. Les nouveaux promus n'auront pas la partie facile. Elle consiste à donner corps à cette politique de développement économique et veiller à sa stricte application. Plus que jamais, les walis sont appelés à jouer un rôle déterminant pour accroître les ressources de l'État et contribuer de façon plus active au développement local et national. Une nouvelle vision économique couplée à de nouveaux modes de fonctionnement et de régulation constituent un défi à relever. Le dernier mouvement remonte au mois d'août 2021, quand le président de la République a opéré un mouvement dans le corps des walis et walis délégués.

La politique de renouvellement du personnel, à la tête des institutions en charge de l´État, poursuit son bonhomme de chemin. C'est ainsi que le 10 septembre dernier, le président de la République, a procédé à un mouvement partiel dans le corps des présidents et procureurs généraux près les cours de justice et des présidents et commissaires d'État près les tribunaux administratifs.

Ce mouvement vise à insuffler une nouvelle dynamique au fonctionnement des juridictions et à promouvoir leur rendement en adéquation avec les mutations nationales en cours. Cela, à travers la nomination de compétences judiciaires ayant fait leurs preuves dans la magistrature. La démarche du président de la République tend également à promouvoir la ressource humaine, étant un facteur clé dans tout processus de changement. Pour le ministre de la Justice, il s'agit de donner «l'opportunité aux magistrats ayant fait leurs preuves d'occuper des postes judiciaires de qualité».