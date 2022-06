De plus en plus d'indices annoncent le début de la fin de l'âge d'or de la promotion immobilière dans le pays. Les prix stagnent, lorsqu'ils ne baissent pas dans certaines régions du pays. L'offre visiblement surabondante fait jouer la concurrence et les acquéreurs ne s'arrêtent plus sur le bien immobilier lui-même, mais s'intéressent de plus en plus à son environnement immédiat. Les appartements ne prennent pas seulement de la valeur selon leur proximité des centres-villes ou des accès aux voies rapides, mais également par la vue qu'ils offrent aux candidats-acquéreurs. Il arrive quasi systématiquement qu'une vue sur mer renchérisse considérablement un logement promotionnel privé. L'un dans l'autre, les experts de l'immobilier en Algérie hésitent de moins en moins à annoncer une normalisation du marché au sens où l'affolement qu'il a connu ces dernières années est appelé à s'estomper.

Cette observation n'empêche néanmoins pas un engouement toujours présent d'une classe d'Algériens pour la promotion immobilière. Ainsi, la bulle dont on attend l'éclatement a encore quelques beaux jours devant elle, malgré l'effort exceptionnel de l'Etat à garantir un toit à un maximum d'Algériens, de toute condition. Même si l'impact des logements promotionnels publics n'est pas négligeable, il reste que le privé demeure dynamique et l'on voit cela au foisonnement des résidences collectives qui naissent comme des champignons au sein des tissus urbains de nombreuses villes du pays, notamment la capitale, où de «nouvelles petites Hydra» émergent dans les quartiers périphériques. La promotion immobilière privée est on ne peut plus visible, mais n'est paradoxalement pas parvenue à imprimer son empreinte sur le secteur du bâtiment. Il est certes, difficile d'évaluer son impact sur l'économie du pays, mais sachant qu'elle évolue dans une zone grise, l'on suppose qu'elle constitue un véritable investissement pour de nombreuse personnes. D'où sa vigueur, dans un contexte plutôt morose. Cela dit, la promotion immobilière à Alger ou à Oran n'a rien à voir avec ce qui se pratique à Tizi Ouzou et à Tipaza. Nos reporters aux quatre coins du pays, ont fait le diagnostic du secteur...