Opération tranquillité, vacances et sérénité estivale.

La Gendarmerie nationale, la police et la Protection civile sont les principaux acteurs placés sous forte tension par la multiplication et l'intensification des situations exceptionnelles en cette période estivale. Elle sont synonymes de risques comme les feux de forets, les noyades et les accidents de la route, en plus des missions quotidiennes de ces corps de sécurité. Placés en alerte rouge, ils doivent redoubler de vigilance pour veiller à la sécurité des biens et des personnes même au péril de leur vie.

Ce sont eux les vigiles du front intérieur. Dans les états-majors de la police, des pompiers et de la gendarmerie on s'ingénie à échafauder les pires scenarii et on multiplie les meilleures approches du management des risques. « Nous devons assurer une protection maximale avec des services forts pour une Algérie résiliente face aux risques», confie un colonel de la Gendarmerie nationale. «C'est ainsi que noua avons procédé à un maillage territorial strict pour une couverture optimale», a ajouté le même officier supérieur soulignant que cette démarche repose sur «des méthodes scientifiques et un modèle performant».

«Chat échaudé craint l'eau froide» dit l'adage. Instruits par les graves incendies de l'été dernier, les services de la Protection civile n'ont rien laissé au hasard pour éviter la réédition de ce scénario cauchemardesque.

Dès le mois de mai dernier, les soldats du feux ont déroulé un plan d'action mûrement réfléchi, mis en place par la Dgpc. Ce plan ne néglige aucun volet: Une communication de proximité, un zonage ayant recensé tous les points noirs, la densité des forêts, la nature des espèces dans ces forêts et leur composition, des actions envers les citoyens afin qu'ils effectuent le désherbage ainsi que le nettoyage des accotements de la forêt proche des routes..;

Il a même été question de création et d'implantation des points d'eau et d'installation de postes avancés de surveillance. Pas moins de 65 colonnes mobiles ont été installées au niveau de toutes les wilayas, dont certaines, telle Tizi Ouzou, sont dotées de deux à trois colonnes à la fois. Pour information, une colonne mobile est dotée de plusieurs dizaines de camions d'incendie de différents types (extinction, ravitailleurs, ambulances et bus de transport. Au plan des moyens humains, ce sont 15.000 éléments, tous grades confondus qui ont été réquisitionnés aussi bien au sein des colonnes mobiles qu'à travers les 490 unités de la Protection civile ou dans les massifs forestiers.

Ce plan implique par ailleurs, tous les autres partenaires concernés. Avec la même rigueur que les soldats du feu, les policiers sont eux également mobilisés au niveau des grands centres urbains pour assurer la quiétude des citoyens. Les policiers ont mis le fucus sur les plages, lieux du grand rush. En effet, selon un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn), des centres de police vont être mis en place pour protéger et assurer la sécurité des citoyens à travers 102 plages où seront installés 80 centres de police à travers 14 régions côtières. Que dire alors du corps rigoureux de la Gendarmerie nationale qui a déroulé son «plan sécuritaire spécial» dans les plages, les complexes touristiques, les lieux de loisirs et les places publiques, notamment dans les wilayas côtières. Il repose sur le renforcement de la présence des formations de la GN sur le terrain au niveau du réseau routier en prévision d'un trafic dense et la mise en place de dispositifs préventifs adaptés dans le temps et l'espace, en vue de fluidifier la circulation routière et limiter les accidents de la route. Les brigades de protection des mineurs relevant de la GN organiseront des campagnes de sensibilisation au profit des enfants, outre les brigades de protection de l'environnement qui se chargeront des infractions liées à la pollution des plages pour les communiquer aux autorités administratives. Dans le cadre de l'action de proximité, les services de la GN mènent de larges opérations de sensibilisation au profit des vacanciers, en les incitant à préserver la propreté de l'environnement et la sauvegarde des richesses forestières. Ainsi agissent ces vigiles de la République.