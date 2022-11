Il y a un enjeu majeur dans la transition énergétique qui s'opère à l'échelle mondiale. Il porte essentiellement sur ce qu'on appelle les terres rares. Ces métaux sont devenus indispensables, car ils sont utilisés dans des fabrications de haute technologie. On retrouve ainsi des terres rares dans les batteries de voitures électriques et hybrides, dans les LED, les puces de smartphones, les écrans d'ordinateurs portables, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes... L'industrie de la Défense a elle aussi recourt aux terres rares dans la fabrication de capteurs de radars et sonars de systèmes d'alarmes et de ciblage. Grâce aux filons intarissables du Hoggar, l'Algérie est au coeur de ces enjeux. L'on comprend d'ailleurs pourquoi, en août dernier, la «Déclaration d'Alger» paraphée par les deux présidents Abdelmadjid Tebboune et son homologue français Emmanuel Macron, parle explicitement de terres rares. Les filons intarissables du Hoggar attirent. Le président Macron très porté, dans ses discours sur les technologies de pointe et l'innovation n'ignore pas l'importance de cette matière première. On y décèle même un jeu de coudes avec d'autres puissances comme la Chine qui a pris une longueur d'avance en la matière, sachant que l'Algérie regorge en terres rares.

La distribution à travers le monde favorise actuellement un monopole dominé par la Chine qui génère des tensions géopolitiques et économiques très sévères entre les grandes puissances. Dans son nouveau modèle de croissance, l'Algérie fait de la diversification de l'économie un objectif majeur. Dans cette démarche, les ressources minérales qui doivent servir d'écrin au développement économique. Mais cela ne pourra se faire sans la connaissance exhaustive de notre potentiel minier. Ce qui à l'évidence suggère la relance de l'exploration pour la recherche de métaux/minéraux et la révision d'autres gîtes à haute valeur ajoutée. Des minéraux capables de générer un potentiel de développement dédié aux hautes technologies. La stratégie consiste à l'intégration de l'exploitation minière dans les politiques industrielles et commerciales. Il faut l'avouer: malgré le discours politique, l'Algérie de par ses environnements géologiques, reste peu explorée pour les substances stratégiques que sont les terres rares et les autres métaux liés aux technologies de la mobilité (Véhicules électriques...). N'est-il pas temps de penser à élaborer des stratégies efficaces et des programmes d'exploration d'envergure dans les zones considérées porteuses de ces substances? Les terres rares représentent un enjeu majeur pour les transformations mondiales accéléré par la guerre en Ukraine. La concurrence et le monopole de ces matières dictent de nouvelles approches dans la dynamique de développement de beaucoup de pays dont l'Algérie. Les ressources naturelles et leur contrôle a toujours fait l'objet de conflits et de rivalités. En plus de leur valeur intrinsèque, ces ressources procurent de grands pouvoirs. Leurs détenteurs s'assurent d'importantes capacités économiques susceptibles de soutenir leurs ambitions politiques. La répartition de ces gisements à travers le monde, augure ainsi d'une nouvelle géopolitique des ressources. L'avantage est que les pays des Brics seraient les leaders derrière la Chine, la Russie et le Brésil. La situation actuelle à travers le monde (conflit en Ukraine) fait que des alliances sur les métaux critiques et stratégiques se raffermissent. C'est dans ce sillage que l'Algérie a officiellement formulé, il y a quelques semaines, sa demande d'adhésion à ce conglomérat économique. Une demande appuyée par la Chine et la Russie. Encore une fois, le Sud nous révèle une autre richesse qui sont celles des terres rares très convoitées par les puissances industrielles. Encore une fois, l'Algérie se trouve au centre d'enjeux internationaux qui sont les technologies de l'avenir.