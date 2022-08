Une délégation du FFS, conduite par son Premier secrétaire, Youcef Aouchiche et son secrétaire national chargé des affaires internationales, Madjid Rouar, s'est rendue, avant-hier, au siège de l'ambassade de Palestine à Alger. D'après le communiqué du parti, la rencontre avec l'ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie, Fayez Mohamed Abu Aita, «a été l'occasion d'échanger des points de vue sur la question palestinienne et d'évoquer le contexte l'entourant, au milieu d'une agression renouvelée par les forces d'occupation sionistes contre la bande de Ghaza et d'une normalisation accélérée». «La délégation a présenté, au nom du parti, ses sincères condoléances au peuple palestinien à la suite de la récente agression sioniste contre la bande de Ghaza, qui a fait de nombreuses victimes», peut-on lire également sur ce document. Elle a également exprimé «son soutien sans équivoque et inébranlable à la cause palestinienne et salué la résistance et la résilience du peuple palestinien contre toutes les formes d'agression menées contre lui». Cette formation a soutenu que «la politique de normalisation menée par certains pays ne fera qu'encourager l'entité sioniste à poursuivre son approche expansionniste et de règlement». Le parti a condamné «les attaques répétées et systématiques des forces d'occupation sionistes, et la politique de deux poids, deux mesures, qui apparaît souvent dans l'indulgence des instances internationales pour l'agresseur». Depuis le début de l'année, plus de 130 Palestiniens ont été tués, dont 82 en Cisjordanie occupée et 50 dans la bande de Ghaza, selon les chiffres du ministère palestinien de la Santé. Il a réitéré le fait qu'«il n'accepterait aucune solution à la question palestinienne qui ne se fonde sur le plein respect des droits inaliénables du peuple palestinien et la concrétisation de ses légitimes aspirations à la libération et à la dignité, en particulier la création d'un État à part entière, conformément aux traités et accords internationaux en la matière ». De son côté, l'ambassadeur palestinien a exprimé «ses sincères remerciements et sa gratitude a ses hôtes, pour cette visite et son soutien constant à la cause palestinienne. Enfin, les deux parties ont souligné «la nécessité de poursuivre les visites de ce genre», qu'elles considèrent comme «une forme indispensable de coopération et de soutien». Par ailleurs, la direction du FFS, continue de mobiliser ses structures locales, en prévision du 6e congrès, prévu fin septembre, en organisant des rencontres régionales, au niveau de différentes fédérations. Dans le même ordre d'idées, les Frères musulmans, particulièrement le MSP de Abderezzak Makri, pour qui «la France laïque est un ennemi éternel», a sauté sur l'occasion de la visite du président de la République française en Algérie, afin de monter sur ses grands chevaux. Cette visite viserait à encourager la normalisation avec l'entité sioniste. «Des tentatives intenses pour entraîner l' Algérie dans le processus de normalisation avec les sionistes(...), après le scandale impliquant des footballeurs pour leur visite en Israël, voilà la France officielle qui tente d'enfoncer davantage le clou, en ramenant dans ses bagages, le grand rabbin de France, qui soutient l'entité sioniste et déni tout droit aux Palestiniens et afin de camoufler ses visées de normalisation, Macron va également amener le recteur de la mosquée de Paris dans ses valises»,a écrit, hier, le président du MSP sur sa page facebook.