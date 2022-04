Le Makhzen récidive. Cinq mois après l'assassinat de trois camionneurs algériens, le Maroc recommence le crime. Avant hier, vers 5 heurs du matin, des camionneurs regroupés Ain Ben Tili, un lieu de transit et de ravitaillement, pour la prière d'El Fedjr, étaient pris pour cible par des avions marocains. Au moins «huit frappes aériennes contre un regroupement de camions et des marchands, dans la région de Ain Ben Tili dans l'extrême Nord de la Mauritanie», rapporte le site Menadefense précisant qu'«un camion algérien aurait été touché lors de cette attaque qui n'aurait pas fait de morts mais que plusieurs blessés seraient dénombrés». Le village de Ain Ben Tili se trouve à quelques centaines de mètres de la frontière séparant la Mauritanie des territoires libérés du Sahara Occidental. En d'autres termes, l'attaque a eu lieu sur les territoires mauritaniens.

L'attaque signifie que le Makhzen est passé à une étape supplémentaire dans l'escalade inaugurée au début de l'été dernier par une série d'actes hostiles à l'égard de l'Algérie. Après les innombrables provocations, puis par l'assassinat de trois algériens par des attaques de drones, le 1er novembre dernier. Le Makhzen n'ignore pas que cette date est hautement symbolique pour le peuple algérien. L'Algérie a pris le monde à témoin de cette grave dérive mai voilà que le criminel récidive. Cette deuxième agression contre des civils sans rames prend des proportions extrêmement dangereuses. Pour ceux qui doutent sur les intentions bellicistes du Maroc, ils ont maintenant la preuve par le sang. Que cherche le Maroc à travers cette escalade? Un un prétexte à la guerre? C'est exactement le cas en fomentant sciemment une deuxième grave provocation pour créer un casus belli, alors que personne dans l'opinion algérienne n'est enthousiaste à l'idée d'un conflit ouvert avec le Maroc. Une guerre engendrera la mort des marocains et d'Algériens, un peuple frère. Toute guerre n'est pas souhaitable, mais si elle venait à être imposée aux Algériens, ils savent se battre. Et ils l'ont prouvé contre la quatrième puissance militaire mondiale qu'était l'armée coloniale et contre les hordes terroristes armées et soutenues par des pétrodollars. Les dirigeants marocains, leurs soutiens et le monde ne doivent pas ignorer qu'une éventuelle guerre entre les deux pays aura des conséquences inimaginables sur la planète entière. Elle débordera très largement le cadre maghrébin. A ce titre, il ne faut pas s'étonner que l'Hexagone devienne le champ clos des rivalités algéro-marocaines. Un danger en cache un autre, une guerre entre l'Algérie et le Maroc embrasera tout le Sahel où pullulent des milliers de terroristes et d'organisations criminelles.

Les agissements irresponsables de la part des dirigeants marocains dont la folie n'a plus de limites. Ils s'adonnent maintenant au harcèlement d'un pays voisin et souverain. La raison? C'est une réaction au projet de route Tindouf-Zouerat. Ce projet transfrontalier d'une très grande envergure porte sur la réalisation de réalisation d'une route sur une longueur de 775 Km. L'accord de la réalisation a été signé en marge de la visite d'Etat, en décembre 2021, du Président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazaouani, en Algérie, à l'invitation du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. la route, qui ouvrira des axes routiers internationaux importants, devra permettre aux opérateurs algériens une ouverture économique sur les marchés africains en passant par la Mauritanie qui permettra, à son tour, de renforcer la coopération économique entre les opérateurs des deux pays. Cette situation est loin d'agréer le Maroc qui voit des parts de marchés lui filer entre les mains. L'objectif clair des marocains est de faire entrave au commerce entre l'Algérie et la Mauritanie. Le rapprochement entre les deux pays donnera une plus grande marge de manoeuvre à la Mauritanie dont le marché est dépendant des agrumes et autres produits marocains. Il fallait briser cette dynamique de rapprochement entre Alger et Nouakchott quitte à embraser toute la région.