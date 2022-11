Une nouvelle qui va ravir les ménages algériens. Le président de la République a ordonné au gouvernement de préparer les textes d'application pour l'augmentation des salaires, de l'allocation chômage ainsi que des pensions de retraite. Cette décision prise, hier, lors de la réunion du Conseil des ministres présidée par Abdelmadjid Tebboune, prendra effet dès l'adoption par le Parlement du projet de loi de finances 2023. C'est là une promesse faite par le chef de l'État en août dernier quand il a réitéré son engagement d'augmenter les salaires et l'allocation chômage, au regard «des recettes supplémentaires» engrangées par l'économie nationale. C'est chose faite depuis hier puisque la décision a été entérinée en Conseil des ministres.

Par cette augmentation, le Président entend maintenir le pouvoir d'achat. Il s'agit également d'atténuer l'impact des impôts sur les citoyens, d'abord par un premier allègement, puis par l'augmentation du Snmg, la majoration du point indiciaire, la révision des pensions de retraite et enfin la mise en place de l'allocation chômage. Le président de la République a assuré que la bataille menée actuellement par l'État était celle du recouvrement et de la préservation de la dignité du citoyen algérien. Avec l'augmentation des recettes financières du pays, le président de la République a fait savoir que ces décisions allaient être introduites dans le cadre de la loi de finances 2023 à travers l'augmentation du point indiciaire ou des salaires, directement à un niveau raisonnable. En réalité, cette promesse date de septembre dernier lors de la rencontre gouvernement-walis. Lors de cette réunion il a enjoint au gouvernement de s'atteler à la révision des salaires des enseignants et du personnel paramédical, et d'entrer en contact avec leurs représentants pour réviser leurs statuts. Au plan social, «nous sommes enviés pour les nombreux acquis jusque-là réalisés, en ce sens que nous nous sommes employés d'emblée à soutenir le pouvoir d'achat des citoyens, et tel que je me suis engagé, les salaires égaux ou inférieurs à 30000DA ont été exonérés d'impôt, c'est là un pas hors du commun», a rappelé le président Tebboune. «Nous avons fait face à la pandémie de Covid-19 en consacrant des aides à l'ensemble des catégories contraintes d'arrêter le travail, à l'instar des travailleurs du bâtiment, des coiffeurs ou encore des chauffeurs de moyens de transports publics», a souligné le Président. Par ailleurs, lors de la même réunion du Conseil des ministres il a été décidé de décaler à une autre date le projet de création de l'Agence nationale de dessalement de l'eau. Comme il a incité à la création d'une nouvelle spécialité universitaire, pour former des étudiants dans le domaine du dessalement. La situation de quasi-sécheresse que traverse le pays depuis ces trois dernières années a amené les pouvoirs publics à repenser totalement la stratégie de l'alimentation en eau potable. Fini la réalisation des grands complexes hydrauliques, place aux stations de dessalement. Hier, le Conseil des ministres a entériné ce choix en annonçant officiellement la création de cette agence qui renforcera et harmonisera les instruments nationaux dédiés au développement de l'activité de dessalement de l'eau. Le Conseil des ministres a clarifié les missions de cette nouvelle structure rattachée au ministère de l'Énergie. C'est elle qui sera chargée de la réalisation de ces stations de dessalement, d'en assurer la gestion et la maintenance, de superviser les études stratégiques et de mettre l'eau produite au niveau des stations de dessalement de l'eau, à la disposition des organismes chargés de sa distribution .

L'autre avantage de cette agence est qu'elle permettra d'en finir avec les pannes récalcitrantes que connaissent ces stations. Souvent pour une simple membrane ou un simple filtre, toute une population dépendante de cette station reste sans eau durant plusieurs jours. Désormais, ce problème sera réglé définitivement.