«L'Algérie est un exportateur net de la paix.» Cette «sentence», est du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra. Il l'a puisée des principes fondateurs de la diplomatie algérienne qui a toujours promu la paix loin de la logique des armes pour le règlement des conflits à travers le monde. Présent à la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Lamamra développera amplement cette philosophie et réaffirmera les positions constantes de l'Algérie sur les questions régionales et internationales. Lamamra qui a l'art de trouver le mot juste pour expliciter les situations les plus complexes, saura mettre en relief, devant le gotha de la diplomatie mondiale, les efforts de l'Algérie en faveur de la promotion de la paix et de la stabilité. Il mettra également l'engagement de l'Algérie à respecter ses principes et positions basées sur sa vision objective visant le règlement pacifique des crises. L'Algérie qui a gagné sa réputation dans les médiations est prédestinée à jouer un grand rôle dans la résolution des conflits internationaux... La conjoncture internationale s'y prête avec la guerre en Ukraine qui risque de prendre une tournure dramatique pour le monde. L'Algérie a toujours su garder une neutralité positive. Une position qui a gagné le respect des puissants du monde dont la Russie, l'Union européenne et les Etats-Unis. Avant-hier, la responsable américaine Barbara Leaf a qualifié l'Algérie de partenaire «solide» pour la paix et la stabilité dans la région et le continent africain. Mme Leaf s'exprimait au terme d'un entretien avec M. Lamamra durant lequel l'accent a été mis sur les efforts de l'Algérie au niveau arabe et africain au service des objectifs de la paix et la stabilité.

Après une séance de travail avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, Lamamra a abordé les préparatifs pour le Sommet arabe qui aura lieu le 1er novembre prochain, à Alger. Lors d'une réunion de concertation des ministres arabes des AE, Lamamra a mis en avant à New York, les efforts consentis par l'Algérie pour parachever les préparatifs nécessaires à la tenue du Sommet arabe. Le but principal de ce rendez-vous est d'unifier la parole des États arabes et renforcer leur position sur la scène internationale La participation de Ramtane Lamamra au segment de haut niveau de la 77e session de l'AG de l'ONU a vu l'organisation d'un sommet à l'initiative du SG de l'ONU, Antonio Guterres. Il a porté sur «La transformation de l'éducation», un évènement survenant dans un contexte marqué par les appels de la communauté internationale à l'impératif de remédier aux séquelles causées par la pandémie de Covid-19 dans le secteur de l'éducation à travers le monde. Dans ce chapitre, Lamamra a exhibé, chiffres à l'appui, les avancées de l'Algérie. Il a ainsi mis en relief les réalisations du système éducatif et universitaire en Algérie, un pays qui compte plus de 5 millions de diplômés universitaires. Il a également mis en avant le soutien apporté par l'Algérie aux pays amis. C'est ainsi que 59 000 étudiants étrangers issus de 60 pays ont été formés en Algérie. Le ministre des Affaires étrangères a mis l'accent dans son intervention sur les principaux piliers de l'expérience algérienne, notamment la gratuité et le caractère obligatoire de l'éducation, l'égalité des sexes, la mobilisation des ressources nécessaires, la qualité de l'enseignement et sa garantie à tous sans exclusion ni discrimination.

Le chef de la diplomatie algérienne, accompagné d'une forte délégation, a eu une activité intense. Il a procédé, au siège des Nations unies, au lancement de la campagne de promotion de la candidature de l'Algérie à un siège non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025. À cette occasion, des panneaux exhibant la candidature algérienne au Conseil de sécurité ont été déployés dans l'enceinte de l'ONU. L'accent a été mis sur la disposition de l'Algérie à apporter une contribution qualitative aux activités du Conseil conformément aux orientations du président Abdelmadjid Tebboune.