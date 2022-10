Il y a exactement 100 ans, 1922- 2022, a été posée la première pour la construction de la Grande mosquée de Paris. Pour célébrer ce centenaire, une exposition, soutenue par le département des Arts de l'Islam du Louvre, lui sera consacrée. Elle est composée de précieux documents d'archives, reproduits ou exposés, ainsi que d'objets prêtés par le Musée de l'Armée. Le but étant de retracer, à travers trois grands thèmes, le contexte, les personnalités emblématiques et le processus qui ont mené à la construction de ce lieu de culte. «La Grande mosquée de Paris est un saisissement, une découverte et une contemplation», lit-on dans les affiches présentant cette exposition. On y trouve également: «C'est ici, dans un environnement sublime, que les musulmans convergent pour adorer le Créateur». Par cette exposition on comprendra que ce lieu de culte charrie une longue histoire qui plonge ses racines loin dans les temps mémoriaux. On saisit ainsi, mieux, les circonstances historiques antérieures à sa construction et particulières aux musulmans de France du début du XXe siècle. Dans ce chapitre, cette mosquée a inscrit son nom en lettres d'or sur le livre de la Résistance et surtout de la tolérance. Une belle séquence que doivent méditer les militants de l'extrême droite prisonniers d'un chauvinisme souffreteux. Dans un documentaire, Derri Berkani rapporte que durant la Seconde Guerre mondiale, et l'occupation de la France par les nazis, la mosquée de Paris a servi de lieu de résistance pour les musulmans de France. Les Algériens du Francs-tireurs partisans (FTP) avaient pour mission de secourir et de protéger les parachutistes britanniques. Les FTP ont par la suite porté assistance à des familles juives en les hébergeant dans la mosquée, en attente que des papiers leur soient fournis pour se rendre en zone libre ou franchir la Méditerranée pour rejoindre le Maghreb comme c'était le cas du chanteur Salim Halali. Le docteur Assouline a comptabilisé pas moins de 1600 cartes alimentaires qu'il avait fournies à la mosquée de Paris pour les juifs qui y avaient trouvé refuge. Des actions qui donnent son vrai sens au vivre ensemble, à la tolérance et l'humanisme. Inaugurée le 15 juillet 1926, elle a été construite au nom de la Société des habous des Lieux saints de l'islam, présidée par l'Algérien Kaddour Benghabrit. Présentant un minaret de 33 mètres et construite dans un style hispano-mauresque, la Grande mosquée de Paris est située à la rue Georges-Desplas, dans le quartier du Jardin-des-Plantes du 5e arrondissement de Paris. Elle occupe ainsi une position hautement symbolique pour la visibilité de l'islam et des musulmans en France.