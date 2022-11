Fini les traditionnels ronronnements des célébrations du premier novembre. Ces festivités étaient réservées aux APC et aux daïras qui se contentaient d'un Smig commémoratif: quelques drapeaux et fanion déployés à l'entrée des villes, le dépôt d'une gerbe de fleurs, une réception pour quelques convives et tout le monde rentre chez soi. Cette année, la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale a pris un caractère culturel, artistique et scientifique. Et toutes ces activités sont le fait de la jeunesse qui se réapproprie la révolution du 1er novembre. D'Est en Ouest, du Nord au Sud, le pays a connu de denses activités d'une jeunesse pétillante. Ces activités ont pris plusieurs formes, entre expositions, projections et parades. Dans la capitale, un méga rassemblement de jeunes Algériens venus des quatre coins du pays a été organisé avant-hier après-midi à l'esplanade de Riadh El Feth (Alger). À travers ce rassemblement, il s'agissait d'exprimer l'attachement de la jeunesse de l'indépendance à sa grande histoire. Source intarissable de créativité, de recherche et de création intellectuelle, la révolution algérienne reste un événement majeur qui a changé le cours de l'Histoire durant le siècle dernier. Aussi, tenter de cerner cet événement dans une seule activité ou une seule célébration parait un exercice très laborieux.

Le coup de feu est parti durant la nuit du dimanche au lundi 1er novembre 1954 quand des dizaines, voire des centaines d'actions armées, ont été menées dans l'Algérois, en Kabylie, dans les Aures et un peu partout en Algérie. C'était l'amorce de ce qui deviendra quelques années plus tard l'une des plus grandes insurrections et révolutions qui auront marqué le XXe siècle. Quelques mois avant la déflagration du 1er Novembre 1954, le prestigieux quotidien français Le Monde pontifiait sous un gros titre en affirmant que l'Algérie restait une oasis de paix dans un Maghreb en flammes. Il faisait allusion au Maroc et surtout à la Tunisie avec les actions croissantes des fellagas. «Non, l'Algérie, corps central du grand oiseau qu'est le Maghreb, ne peut échapper à l'incendie qui a enflammé ses deux ailes», répliquait Bachir Hadj Ali dans l'hebdomadaire communiste algérien Liberté. Le Monde ignorait que l'apparente passivité des «indigènes» n'était qu'une posture les aidant à survivre. Il ignorait surtout que n'importe quel Algérien peut attester que le rêve de la délivrance massive par les armes, pour peu que l'occasion s'en présente, était une obsession. Cette jeunesse des années 1950 a pourtant rêvé juste et a eu le courage d'oser, de conquérir l'impossible. Il y a de cela 68 années. Deux grands moments et deux époques différentes, mais le rêve d'un avenir meilleur reste le même. En 2022, l'Algérie se construit toujours son destin parmi les autres nations dans un monde en perpétuelle mutation. Dans cette nouvelle Algérie, il est primordial que la jeunesse ait une place de choix. Il faut la comprendre, connaître ses rêves et ses espoirs. Elle doit sentir que son avenir se trouve en Algérie, en lui ouvrant les horizons jusque-là bouchés». Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a laissé entrevoir des signes encourageants en accordant de nombreux avantages. l'allocation choamge, le Fonds sapcial pour les start-up etc...

Les enjeux sont encore plus grands, mais à chaque génération ses propres hommes qui porteront ces défis. L'Algérie a cette chance inouïe d'avoir des repères de ceux qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Que nous inspirent encore les Ben Boulaïd, Krim, Ben M'hidi, Boudiaf, Didouche, Bitat? Ils avaient entre 20 et 30 ans en 1954. Ils ont révé juste et ont été à la conquête de l'impossible.