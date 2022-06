Une délégation américaine est arrivée lundi au Venezuela pour évoquer un «agenda bilatéral» prolongeant ainsi les discussions entre Caracas et Washington amorcées en mars, a annoncé le président vénézuélien Nicolas Maduro, à la télévision publique nationale VTV. Le président de l'Assemblée nationale «Jorge Rodriguez est en train de recevoir une délégation du gouvernement américain, une importante délégation qui est arrivée il y a deux heures au Venezuela», a-t-il lancé vers 20h locale. Rodriguez est aussi le chef de la délégation du pouvoir lors des négociations politiques avec l'opposition. Washington avait envoyé une délégation de haut niveau à Caracas début mars. Après ces discussions, Caracas avait libéré deux Américains détenus au Venezuela, une action considérée comme un geste de bonne volonté du président vénézuélien. En mai, Washington a annoncé qu'il allait assouplir de manière limitée certaines sanctions contre le Venezuela, dont une liée à la compagnie pétrolière Chevron, afin de promouvoir le dialogue entre le gouvernement de Maduro et l'opposition. Les Etats-Unis et le Venezuela ont rompu leurs relations diplomatiques en 2019 après la réélection de Maduro en 2018 pour un second mandat. Dans le but d'évincer Maduro du pouvoir, Washington a reconnu le leader de l'opposition Juan Guaido, comme président intérimaire, imposant une batterie de sanctions à Caracas. Ces mesures comprennent notamment un embargo depuis avril 2019 qui empêche le Venezuela d'échanger son pétrole brut - qui représentait alors 96% des revenus du pays - sur le marché américain.