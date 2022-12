Un quatrième Palestinien est tombé en martyr jeudi lors d’un raid de l’armée de l’occupation sioniste dans le camp de Jénine, en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Trois Palestiniens sont tombés en martyrs jeudi et un quatrième, âgé de 16 ans, est tombé en martyr lors d’une autre agression, selon des sources officielles palestiniennes. Une source de sécurité l’a identifié comme Diaa Erhimi, du village voisin de Beit Rima. Deux Palestiniens ont été blessés et hospitalisés, d’après la même source. Le Premier ministre palestinien, Mohammad Shtayyeh a appelé la communauté internationale «à protéger» le peuple palestinien «face à la poursuite des crimes quotidiens et de l’effusion de sang palestinien». Au moins 147 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis le début de l’année en Cisjordanie, dans les territoires occupés et à El Qods occupée.