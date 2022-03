La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen a bombardé des zones contrôlées par les rebelles Houthis, dans la nuit de samedi à dimanche, après que ces derniers ont annoncé de manière unilatérale une trêve de 3 jours, a indiqué Riyadh. La guerre qui ravage le Yémen, pays pauvre de la péninsule arabique, depuis plus de 7 ans oppose les forces pro gouvernementales, appuyées par la coalition saoudienne, aux Houthis, des rebelles soutenus par l'Iran. Samedi soir, vers minuit, la coalition a annoncé avoir «commencé à mener des frappes aériennes sur les camps (militaires) et zones stratégiques des rebelles Houthis à Sanaa», la capitale aux mains des rebelles depuis 2014, a rapporté la chaîne de télévision d'État saoudienne Al-Ekhbariya. Aucun commentaire n'a été fait dans l'immédiat sur des victimes potentielles dans ces raids. La coalition a renforcé les raids, notamment à Sanaa (nord) et la région méridionale de Hodeida (ouest), en réaction à une nouvelle série d'attaques des rebelles contre l'Arabie saoudite vendredi. L'une d'entre elle a provoqué - sans faire de victimes - un gigantesque incendie dans un site pétrolier à Jeddah (ouest), proche du circuit de Formule 1 qui accueille le Grand Prix d'Arabie saoudite. Mais le lendemain, les rebelles ont annoncé qu'ils allaient cesser leurs offensives dans leur pays ainsi qu'en Arabie saoudite pendant «trois jours». Cette trêve pourrait devenir «permanente» si l'Arabie saoudite lève le «blocus» sur le Yémen, cesse ses raids aériens et retire ses «forces étrangères» sur le sol yéménite, avait déclaré Mahdi al-Mashat, haut responsable des Houthis. Les Saoudiens n'ont pas réagi à cette annonce. Samedi, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a «fermement condamné la récente escalade du conflit au Yémen».