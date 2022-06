Quatre personnes dont un responsable administratif régional ont été enlevées, mercredi, par des hommes armés non identifiés à l’entrée de la ville de Fada N’Gourma, chef-lieu de la région de l’Est du Burkina Faso, a rapporté vendredi, l’Agence d’information officielle du Burkina Faso (AIB). L’AIB souligne qu’une dizaine de personnes avaient été enlevées mercredi en début de soirée. Certaines personnes ont été libérées, mais quatre autres manquent à l’appel, a précisé la même source. « Les ravisseurs ont installé leurs otages sur une natte, fouillé leurs téléphones avant de leur poser des questions», précise l’AIB. Un élu local a ajouté qu’en plus des quatre otages, les assaillants détiennent toujours quatre véhicules, dont une ambulance. Courant du mois de juin, le Burkina Faso a enregistré plusieurs incidents sécuritaires, dont le plus meurtrier fut l’attaque contre la commune de Seytenga dans le Sahel burkinabè, qui a fait 86 morts et des milliers de déplacés internes. Lundi, le président burkinabè, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a présidé un Conseil supérieur de la défense, à l’issue duquel il a décidé de la création d’une Brigade de veille de défense patriotique et de deux zones d’intérêt militaire, afin d’intensifier la lutte contre le terrorisme. Toute présence ou activité humaine est interdite dans ces zones d’intérêt militaire au risque de s’exposer «aux opérations militaires qui y seront conduites sous peu», selon les autorités, qui ont assuré qu’un délai sera accordé aux populations résidentes pour rejoindre des zones plus sécurisées.