Le président du parlement iranien Mohammad Baqer Qalibaf, a indiqué que tout dialogue concernant l’accord sur le nucléaire de 2015 «doit conduire à la levée des sanctions contre l’Iran», ont rapporté mardi les médias.

«Les Etats-Unis se sont retirés de l’accord pendant l’ère Trump, et il était surprenant que le monde n’ait pas bien réagi à la décision américaine», a dit Mohammad Baqer Qalibaf lors d’une réunion lundi à Téhéran avec le président du Conseil national suisse Aebi, cité par l’agence de presse semi-officielle Mehr. Après le retrait des Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire - appelé aussi Plan d’action global conjoint (PAGC) - en mai 2018, «certains pays ont prétendu qu’il s’agissait d’une décision individuelle prise par l’ancien président américain Donald Trump, mais les autorités et le peuple iraniens n’ont jamais accepté une telle affirmation», a-t-il ajouté. Sous l’actuelle administration américaine, la même politique de «pression maximale» contre l’Iran s’est en fait poursuivie, «seulement avec une rhétorique différente», a précisé M. Qalibaf. Le plan d’action stratégique de l’Iran pour contrer les sanctions et protéger les droits du peuple, adopté comme loi par le Parlement iranien en décembre 2020, exige que Téhéran obtienne l’assurance que la «pression maximale» exercée par les Etats-Unis sur l’Iran sera abandonnée avant de se conformer à nouveau pleinement au PAGC. La première étape de la réactivation du PAGC doit être franchie par les Etats-Unis, et un principe de «conformité pour conformité» doit être suivi, a dit le responsable iranien. Il a également souligné que l’Iran doit voir les avantages économiques de l’accord de manière effective, et pas seulement sous la forme de déclarations sur papier.